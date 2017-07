Uhuru Kenyatta boude le débat télévisé

Copyright de l’image Getty Images Image caption Raila Odinga, seul face aux journalistes pour le débat présidentiel, boudé par Uhuru Kenyatta, président sortant

S'étant retrouvé seul dans ce qui s'annonçait pourtant comme un débat houleux entre le président Uhuru Kenyatta et son rival, l'ex-Premier Raila Odinga a, pendant 90 minutes, expliqué ses projets et attaqué le président et son gouvernement.

Il a également défendu le travail accompli lorsqu'il était Premier ministre après les élections controversées de 2007 qui avaient abouti à un partage du pouvoir.

Début juillet les deux candidats avaient annoncé qu'ils ne prendraient pas part à ce débat, en raison notamment des désaccords sur le format.

Mais Raila Odinga avait finalement accepté d'y participer après modifications. En revanche Uhuru Kenyatta ne s'était pas clairement prononcé sur sa participation après ces amendements apportés au format du débat. Le suspense était resté intact jusqu'à la dernière minute.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des Kenyans regardant en direct le candidat Raila Odinga, lors du débat boudé par son rival Uhuru Kenyatta

Selon certains analystes l'absence d'Uhuru Kenyatta donne un coup de pouce à Raila Odinga, dans un scrutin présidentiel qui s'annonce très serré selon les derniers sondages.

Mais un responsable de la campagne de Kenyatta a répliqué que cela n'avait pas d'intérêt, et que c'est un débat qui n'affectera pas le scrutin du 8 août.

Quelques 19 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes le 8 août pour élire leur président, des gouverneurs, députés, sénateurs et membres des assemblées locales.