Art et culture aux jeux de la Francophonie

Copyright de l’image BBC\Nicolas Négoce Image caption L'île Maurice vient d'obtenir une nouvelle médaille d'or en catégorie danse de création

L'île Maurice vient d'obtenir une nouvelle médaille d'or en catégorie danse de création, une deuxième victoire après celle de 2009 au Liban.

Face à eux, la France représentée par un groupe de la Réunion, Madagascar, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

Les frères Joseph de l'Ile Maurice ont présenté une chorégraphie mêlant danse et chant, sereins, devant un public ivoirien, acquis à la cause des danseurs du pays.

Lire aussi:

Cette finale en danse a eu lieu après la finale du concours de marionnettes et du concours de danse hip hop.

La Côte d'Ivoire est repartie avec les médailles d'or au concours de hip hop, comme il y a 4 ans.

L'Académie Ivoire Marionnettes a remporté la compétition, devant le Canada.

Copyright de l’image BBC\Nicolas Négoce Image caption L'Académie Ivoire Marionnettes a remporté la compétition, devant le Canada.

Au cours d'un point presse, la Direction de la langue française, de la culture et de la diversité culturelle de l'Organisation internationale de la Francophonie a indiqué que l'institution va accompagner les lauréats dans toutes les disciplines artistiques et culturels dans le but de favoriser les échanges et le dialogue des cultures entre les peuples de l'espace francophone.

Regarder aussi: