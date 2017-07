Somalie: 12 soldats ougandais tués par Al-Shebab

Copyright de l’image AFP Image caption Les militaires ougandais ont été tués lors d'une embuscade menée dimanche par les islamistes somaliens shebab dans le sud du pays.

L'armée ougandaise a annoncé lundi avoir perdu 12 soldats membres de la mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom).

Ces militaires ont été tués lors d'une embuscade menée dimanche par les islamistes somaliens shebab dans le sud du pays.

"Il est maintenant confirmé que l'UPDF, l'armée ougandaise, a perdu 12 vaillants soldats, sept ayant été blessés", a déclaré dans un communiqué le porte-parole de l'armée ougandaise, Richard Karemire, précisant que les blessés avaient été évacués vers Mogadiscio.

Les shebab, affiliés à Al-Qaïda, avaient affirmé avoir tué dimanche dans une embuscade 39 soldats de l'Amisom, dans la région de la Basse-Shabelle.

LIRE AUSSI

Une étudiante aide des refugiés

Ouganda : des footballeurs licenciés

Ouganda: primes pour fonctionnaires

Copyright de l’image AFP Image caption 22.000 hommes de l'Amisom combattent les Shebabs en Somalie qui ont été chassés de Mogadiscio en août 2011.

Selon les résidents, les forces de l'Union africaine avaient été attaquées dans le village de Golweyn, alors qu'elles escortaient un convoi de matériel sur la route reliant la capitale Mogadiscio à la Basse-Shabelle.

22.000 hommes de l'Amisom combattent les Shebabs en Somalie qui ont été chassés de Mogadiscio en août 2011.

Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions.

Mais ils contrôlent pourtant de vastes zones rurales et mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides à Mogadishio et contre les bases de l'Union africaine.