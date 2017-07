Kenya: l'informaticien de la commission électorale retrouvé mort

Copyright de l’image Getty Images Image caption La tension est vive au Kenya dans la perspective de l'élection présidentielle qui risque d'être serrée entre Uhuru Kenyatta, le président sortant, et le chef de l'opposition Raila Odinga.

Au Kenya, le responsable informatique de la commission électorale, disparu vendredi dernier, a été retrouvé mort.

La police a déclaré que le corps de Chris Musando et celui d'une femme non identifiée ont été retrouvés à Kikuyu à la périphérie de Nairobi et placé dans une morgue de la capitale.

LIRE AUSSI

Kenya : procès d’une femme muette

Kenya : les mariages nocturnes interdits

Le Kenya sans commission électorale

Chris Musando a participé activement à la mise en place des systèmes de gestion intégrés des élections au Kenya qui serviront à l'identification des électeurs et à la transmission des résultats des élections la semaine prochaine.

La tension est vive au Kenya dans la perspective de l'élection présidentielle qui risque d'être serrée entre Uhuru Kenyatta, le président sortant, et le chef de l'opposition Raila Odinga.