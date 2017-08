Elections au Kenya: l'appel d'Obama

Copyright de l’image AFP Image caption Obama dont le père est Kenyan a demandé aux populations à s'engager pour des élections pacifiques et crédibles

L'ancien président américain Barack Obama a appelé lundi les Kenyans à œuvrer pour des élections pacifiques et crédibles".

Obama dont le père est Kenyan a demandé aux populations à s'engager pour des élections pacifiques et crédibles afin de renforcer la confiance dans la "nouvelle constitution et dans l'avenir du Kenya"

Les élections de mardi interviennent dix ans après les violences politico-ethniques de 2007-2008 qui avaient fait plus de 1.000 morts et plus de 600.000 déplacés.

