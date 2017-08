Mehdi, vlogger non voyant, engagé pour l'inclusion

Copyright de l’image YouTube Image caption Mehdi Malakane compte plus de 5.300 abonnées sur sa chaîne Youtube.

Un jeune vlogger (Bloggeur vidéo) marocain de 16 ans, Mehdi Malakane, s'investit pour aider les personnes non voyantes à mieux communiquer entre eux et avec les personnes qui voient.

Il déclare qu'il met beaucoup de sérieux dans le travail qu'il fait avec sa chaîne Youtube.

M. Malakane partage ses idées de roman sur sa chaîne Youtube pour aider les personnes non voyantes.

« Sans ordinateur, je ne peux rien faire dans ma vie. Le monde virtuel réuni les aveugles et les personnes qui voient. Il rend possible l'amitié et la communication entre différentes personnes », indique-t-il.

Mehdi Malakane produit des vidéos avec un ami qui lui fait le montage.

Parmi ses concepts, il y a un détecteur de lumière qui aident à savoir si une pièce est illuminée ou pas. Cela peut aider les personnes à vision réduite à savoir s'il faut allumer ou éteindre.

Avec plus de 5300 abonnés, Mehdi espère améliorer sa chaîne Youtube et attirer des investisseurs qui peuvent l'aider à faire de ses idées une réalité.

Il est aussi très actif en politique.

Il est un membre du parlement des enfants au Maroc à Rabat, la capitale.

Il a créé un dessin animé pour expliquer les droits des enfants.

