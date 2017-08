Trump remercie Poutine qui a expulsé des diplomates américains

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dans un message teinté d'humour, M. trump a expliqué que cela allait permettre aux Etats-Unis d'économiser "beaucoup d'argent".

Le président américain Donald Trump a remercié jeudi son homologue russe Vladimir Poutine qui a décidé de réduire la voilure diplomatique américaine à Moscou.

"Je veux le remercier parce que nous essayons de diminuer nos dépenses et en ce qui me concerne, je suis très reconnaissant qu'il se sépare d'un grand nombre de personnes parce que maintenant, nous avons de plus faibles dépenses", a déclaré le président américain, actuellement dans son golf de Bedminster (New Jersey), en semblant ironiser sur la situation.

Copyright de l’image AFP Image caption Cette décision de Moscou a été prise en représailles à des votes du Congrès américain, qui a décidé d'imposer de nouvelles sanctions économiques à la Russie.

Dans un contexte diplomatique très tendu, avec des relations au plus bas depuis la Guerre froide entre les deux puissances, le président russe avait annoncé fin juillet une réduction drastique des personnes travaillant dans les missions américaines, diplomates ou personnels techniques, sur son sol.

"Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'ils y retournent. J'apprécie grandement le fait que nous ayons été capable de réduire la facture des Etats-Unis", a insisté Donald Trump.

Cette décision de Moscou a été prise en représailles à des votes du Congrès américain, qui a décidé d'imposer de nouvelles sanctions économiques à la Russie.

L'homme fort du Kremlin a imposé ces mesures qui doivent prendre effet à compter du 1er septembre.