Codou Diop, vloggeuse, engagée contre les défrisants

Image caption Elle a décidé de poursuivre ses occupations et d'assumer sa tête chauve tout en sensibilisant les femmes aux dangers du défrisant.

Codou Diop est une vloggeuse sénégalaise qui a lancé sa chaine Youtube pour parler de sa maladie l'alopécie. Depuis huit ans, ses cheveux ne poussent plus à cause du mauvais traitements notamment les tissages et défrisage à outrance. Elle a décidé de poursuivre ses occupations et d'assumer sa tête chauve tout en sensibilisant les femmes aux dangers du défrisant.