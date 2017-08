Gabon : Maganga Moussavou nommé Vice-président

Copyright de l’image Getty Images Image caption Maganga Moussavou nouveau Vice-président du Gabon.

Deux personnalités de l'opposition figurent parmi les 8 entrées. Il s'agit de Pierre-Claver Maganga Moussavou, nommé vice- président de la République .Le chef du parti Social Démocrate (PDS) a été plusieurs fois ministre sous le défunt président Omar Bongo Odimba. Son fils, Biendi Maganga Moussavou reste Ministre des PME (Petites et Moyennes Entreprises).

M. Maganga Moussavou avait participé au dialogue politique tout comme René Ndemezo'o Obiang, devenu président du Conseil économique et social (CES). L'ancien directeur de campagne de l'opposant Jean Ping à la présidentielle d'août 2016, avait pris part -contre la ligne de son candidat- au dialogue voulu par le président Ali Bongo et lancé en mars dernier, pour apaiser les tensions nées de la crise postélectorale et à sa réélection contestée.

Le nouveau gouvernement était attendu depuis la fin mai dernier entre la majorité et une partie de l'opposition pour entériner une série de réformes politiques.

Il avait été boycotté par Jean Ping qui revendique toujours la victoire à la dernière présidentielle.