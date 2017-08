Image caption Agé de soixante-quatorze ans, il avait quitté le Nigéria le 7 mai pour traiter une maladie non précisée.

Après son retour au Nigeria, le président Muhammadu Buhari travaille de chez lui.

Selon son porte-parole, Malam Garba Shehu, ce sont des travaux effectués dans son bureau qui l'oblige à travailler de sa maison.

Agé de soixante-quatorze ans, il avait quitté le Nigéria le 7 mai pour traiter une maladie non précisée.

M. Buhari a appelé lundi à l'unité et a renouvelé sa volonté de combattre la milice Boko Haram qui sévit dans l'Extrême nord du pays et les sécessionnistes du Biafra dans l'Est.

LIRE AUSSI