Un remaniement crée la polémique en Guinée

Deux anciens ministres, limogés il y a quelques mois, reviennent aux affaires et un ministre, apprécié des Guinéens, quitte le gouvernement.

Sanoussy Gbantama Sow, ancien ministre des Guinéens de l'Extérieur, et Ibrahima Kouroumah, ancien ministre de l'Enseignement pré-universitaire, retrouvent le gouvernement.

Ils occupent respectivement le portefeuille de ministère de la Culture et des Sports et le portefeuille de l'Habitat en lieu et place de Siaka Barry, ministre sortant des sports et Lonceny Camara, ministre sortant de l'habitat.

Le limogeage de Siaka Barry crée la polémique car il est considéré par l'opinion publique guinéenne comme un bon ministre en raison des reformes qu'il a engagées pour réhabiliter le patrimoine national.