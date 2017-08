Togo: nouveau rendez-vous de l'opposition

Copyright de l’image Anadolu Image caption La coalition veut des réformes politiques et demande la libération des manifestants faits prisonniers le 19 Août.

Le Combat pour l'alternance politique (Cap 2015, regroupement de cinq partis), le Parti national panafricain (PNP) et un autre regroupement de six partis appellent à manifester les 30 et 31 août.

L'objectif sera d'exiger des réformes politiques mais aussi de demander la libération des manifestants faits prisonniers le 19 Août dans plusieurs villes du pays.

Le Combat pour l'alternance politique (Cap 2015, regroupement de cinq partis), le Parti national panafricain (PNP) et un autre regroupement de six veulent "opérer une jonction des forces pour faire aboutir la lutte de libération du Togo".

Ils réclament l'ouverture d'une "enquête indépendante pour situer les responsabilités et traduire en justice les auteurs et les commanditaires des violences" perpétrés lors des manifestations de samedi.

Le bilan de ces manifestations est de deux morts -dont un par balle- à Sokodé, à 300 km au nord de Lomé, tandis que 66 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, selon le ministre de la justice Pius Agbetomey.

Cap 2015 et le PNP ont appelé à une journée de "recueillement et de prières" vendredi en "hommage" aux victimes.