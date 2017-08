Décès du milliardaire sénégalais Aliou Ardo Sow

Copyright de l’image Youtube Image caption Réputé généreux et discret, il symbolisait le savoir-faire local face aux multinationales du secteur des BTP

Aliou Ardo Sow, le fondateur de la Compagnie sahélienne d'entreprises (CSE), est décédé le 22 août à Paris à 83 ans.

La CSE, qu'il a fondé en 1970, est l'une des plus grandes entreprises de BTP (Bâtiment Travaux Publics) au Sénégal et en Afrique de l'ouest avec un chiffre d'affaires estimé en 2016 à 100 milliards de FCFA.

Réputé généreux et discret, il symbolisait le savoir-faire local face aux multinationales du secteur.

Le président sénégalais s'est dit peiné par sa disparition dans un hommage qu'il lui a rendu.

"Avec le rappel à Dieu de Aliou Sow, le Sénégal perd une figure emblématique de son secteur privé national. Créateur d'entreprises et philanthrope engagé, le fondateur de la CSE est un modèle de ténacité et de constance dans la quête de l'excellence. Je salue sa mémoire et présente à sa famille mes condoléances émues. Paix à son âme", a déclaré Macky Sall.

La CSE est présente dans sept pays d'Afrique de l'ouest (Burkina Faso, Mali, Sierra Leone, Guinée, Niger, Gambie, Liberia) et en Afrique Centrale (Cameroun).

Au Sénégal, la voie de dégagement nord (VDN), l'hôtel Radisson Blu, à Dakar, l'aéroport international Blaise-Diagne de Diass (AIBD), la route Saint-Louis-Ndioum dans le nord du pays, le pont de Kolda en Casamance porte la signature de la CSE.

Aliou Sow est le père de Yérim Sow, un autre milliardaire , PDG du groupe Teyliom.