Sénégal: paquets de cigarettes avec des avertissements sur le marché

Les nouveaux paquets de cigarettes mettant en garde les consommateurs contre des maladies liées au tabac ont été mis en vente ce samedi au Sénégal.

"Fumer cause une mort lente et douloureuse", "fumer rend impuissant et stérile", pouvait-on lire sur ces nouveaux paquets de cigarettes d'une célèbre marque.

Sur la photo, on y voit aussi un homme, visiblement malade, alité et sous assistance respiratoire.

Une loi, datant déjà de mars 2014, impose aux fabricants de cigarettes de mentionner de telles informations sous peine de sanctions, a déclaré Mactar Bâ, chef du bureau de la législation au ministère de la Santé.

La loi de 2014 a été suivie d'un arrêté pour son application en décembre 2016.

Au Sénégal, environ 20% des garçons s'adonnent au tabac contre 10% chez les filles, selon les résultats d'une récente enquête menée en milieu scolaire chez des jeunes âgés de 15 à 19 ans.