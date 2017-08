USA : l' ex-ministre guinéen Mahmoud Thiam écope de 7 ans

Copyright de l’image AFP Image caption Il a été reconnu coupable de corruption pour son rôle dans les transactions minières.

L'ancien ministre des Mines de la junte militaire guinéenne CNDD, Mahmoud Thiam, a été condamné à sept ans de prison ferme.

L'ancien ministre guinéen des Mines, Mahmoud Thiam, accusé de corruption et de blanchiment d'argent par la justice américaine, a été condamné à sept ans de prison ferme par un tribunal américain.

SUR LE MEME SUJETUn ancien ministre guinéen arrêté aux USA

Il a été reconnu coupable de corruption pour son rôle dans les transactions minières.

Il était soupçonné d'avoir reçu plusieurs millions de dollars d'une compagnie chinoise qui recherchait un contrat avantageux dans le secteur minier.

M. Thiam, qui a une double nationalité guinéenne et américaine, était ministre des Mines de 2009 et 2010, sous les régimes successifs de Dadis Camara et de Sékouba Konaté.

Il aurait reçu 8,5 millions de dollars (7,9 millions d'euros) d'un conglomérat chinois. Une somme qu'il a utilisée pour acquérir une maison à New York.érat chinois. Une somme qu'il a utilisée pour s'acheter une maison à New York.

LIRE AUSSI

Les USA menacent trois pays africains

Un remaniement crée la polémique en Guinée

Guinée : démolition de maisons en banlieue