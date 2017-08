Sénégal: un Youtubeur controversé expulsé des USA

Copyright de l’image Youtube Image caption M. Diouf qui se dit pro-Wade, prédécesseur de Macky Sall, fait partie d'un groupe de Sénégalais expulsés pour séjour irrégulier sur le sol américain.

Un Youtubeur sénégalais du nom de Assane Diouf, basé aux Etats Unis a été expulsé mercredi soir à bord d'un vol charter.

Il est connu pour sa virulence et ses insultes contre le président Macky Sall et les autorités politiques et religieuses du Sénégal.

M. Diouf qui se dit pro-Wade, prédécesseur de Macky Sall, fait partie d'un groupe de Sénégalais expulsés pour séjour irrégulier sur le sol américain.

Assane Diouf est en détention dans les locaux de la division des investigations criminelles à Dakar, selon la police sénégalaise qui a confirmé l'information dans une radio locale.

Cette affaire fait la une de la presse sénégalaise depuis plusieurs semaines.

Après dénonciation, sa chaine Youtube a été fermée par la plateforme de partage de vidéos appartenant à Google il y a deux semaines.

Assane Diouf a passé 16 ans aux Etats-Unis sans jamais détenir des titres de séjours.