AfSud: le fils Zuma accusé de corruption

Image caption Les hommes d'affaires indiens Ajay et Atul Gupta et le directeur de Sahara Computers, Duduzane Zuma, lors d'une conférence de presse le 4 mars 2011

Duduzane Zuma, le fils du président sud-africain, est devenu la nouvelle cible de l'opposition qui l'accuse d'être au cœur des scandales politico-financiers reprochés à son père.

Alors qu'il est lui-même accusé de corruption, le président sud-africain doit désormais faire face aux nouvelles attaques de l'opposition contre son fils Duduzane Zuma.

Il est reproché à ce dernier de favoriser les Gupta, cette famille d'entrepreneurs controversés qui ont décroché de juteux contrats publics.

Duduzane Zuma est également accusé par l'ONG sud-africaine de lutte contre la corruption « Outa » de détenir de nombreuses parts dans l'empire Gupta et de siéger dans les conseils d'administration de plusieurs entreprises du groupe indien en raison de sa proximité avec ses fondateurs.

Selon l'Ong, il "a amassé une vaste fortune et possède de multiples intérêts commerciaux dont nombre sont liés à la famille Gupta". Elle a porté plainte en août contre le fils Zuma et les frères Gupta pour racket, extorsion et fraude.

L'ascension fulgurante du fils du président sud-africain au sein de l'empire des Gupta, qui s'étend des mines aux médias lui vaut bien de critiques.

Un rapport explosif

Un rapport de la médiatrice de la République publié en octobre et axé sur le bon usage des deniers publics a renforcé les soupçons sur la proximité du fils du président sud-africain avec les entrepreneurs indiens.

Dans ce document, qui décrit la collusion présumée entre le président Zuma et les Gupta, la médiatrice dénonce les nombreux exemples où les Gupta auraient obtenu des contrats publics via Duduzane.

Et selon le même document, le fils du Chef de l'Etat était présent au moment où les Gupta auraient proposé une importante somme d'argent à Mcebisi Jonas, le vice-ministre des Finances.

Mais ces allégations avaient été rejetées par le fils Zuma lors d'une interview avec la BBC.

Les preuves concernant la collusion entre la famille du président et les Gupta sont nombreuses.

La fuite en mai dans la presse des milliers de courriels entre la puissante famille indienne et plusieurs ministres sur l'attribution de marchés publics avaient mis en mal Jacob Zuma qui a échappé à une destitution.