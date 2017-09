Talon met fin au paiement des factures des anciens présidents

Copyright de l’image AFP Image caption La présidence béninoise met fin à certains avantages des anciens présidents. Sur cette photo Kérékou et Soglo

Au Bénin, le palais présidentiel arrête d'assurer le paiement des factures d'eau, d'électricité et de téléphone des anciens présidents.

C'est le résultat d'une mission d'audit qui a enquêté aux Services de l'intendance du Palais présidentielle.

En effet, selon l'article 8 de la loi n°2009-18 du 15 juillet 2009 portant pension et autres avantages accordés aux anciens chefs de l'Etat, les présidents Nicéphore Soglo, feu Mathieu Kérékou et Yayi Boni ont droit au paiement de leurs factures d'eau, d'électricité et de téléphone.

Ce qui est déjà pris en compte par leurs pensions.

Copyright de l’image AFP Image caption Patrice Talon, président du Bénin

Une sorte de double paiement qui met à mal les ressources de l'Etat, selon le secrétaire général du gouvernement.

C'est donc pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'anomalie qu'il a adressé des courriers aux intéressés.

Rappelant les dispositions de la loi portant pension et autres avantages accordés aux anciens présidents de la République, Edouard Ouin-Ouro a indiqué aux anciens présidents que des instructions ont été données pour remédier à cette situation.