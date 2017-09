Togo : forte mobilisation de l'opposition

Copyright de l’image Getty Images Image caption Manifestations de l'opposition au Togo le 06 septembre 2017.

Le climat politique est de plus en plus tendu dans le pays où gouvernement et opposition n'ont pas la même lecture sur certains dispositifs de la constitution.

Les leaders des treize partis de l'opposition qui ont appelé à cette mobilisation se sont répartis en trois groupes dans différents quartiers avant de faire la jonction à la place dite ''bas fond'' du collège Saint Joseph. Lieu où s'est tenu le meeting.

Hier à Lomé selon notre correspondant la forte mobilisation a considérablement paralysé les activités économiques et perturbé des heures durant la circulation routière.

D'autres villes telles que Bafilo, Vogan ou encore Sokodé ont connu des manifestations similaires et simultanées sans débordement ni affrontement selon nos informations.

Hier le gouvernement réuni en conseil des ministres extraordinaires a adopté un avant-projet de loi visant à modifier la constitution pour répondre aux exigences de l'opposition, une manière de décrisper la situation politique de plus en plus tendue dans le pays.

Le mandat présidentiel sera limité à deux et un deuxième tour est prévu dans le nouveau projet de loi.