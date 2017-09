Maduro en visite en Algérie

Copyright de l’image RYAD KRAMDI Image caption M. Maduro revenait du sommet des chefs d'Etat de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), au titre de président en exercice du Mouvement des pays Non-alignés.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi à Alger pour une visite officielle de 24 heures.

"Outre les relations bilatérales d'amitié et de coopération, M. Maduro et ses interlocuteurs algériens aborderont "les questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la situation du marché mondial des hydrocarbures et ses perspectives", a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué.

Copyright de l’image RYAD KRAMDI Image caption C'est la deuxième visite de M. Maduro en Algérie, où il s'était déjà rendu en janvier 2015 pour une visite axée sur le pétrole.

L'Algérie et le Venezuela, tous deux membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep), souffrent de la chute depuis 2014 des prix du pétrole qui fournit environ 95% des devises de chacun des deux pays.

Son prédécesseur Hugo Chavez avait effectué quatre visites officielles à Alger, en 2000, 2001, 2006 et 2009.