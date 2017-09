Ethiopie : enquête gouvernementale sur les violences à Oromia

Image caption Des témoins affirment que des dizaines de personnes auraient été tuées au cours des affrontements survenus ces derniers jours dans les régions d'Oromia et de Somali à l'Est de l'Ethiopie

Evaluer l'impact des affrontements de ces derniers jours entre des groupes rivaux entre les régions d'Oromia et de Somali à l'Est de l'Ethiopie, est le but d'une mission d'enquête initiée par le gouvernement.

L'enquête confiée à des militants des droits de l'homme vise à déterminer les causes de ces conflits qui ont déjà fait dix-huit morts et environ trente mille déplacés.

Le gouvernement qui a mis en garde les responsables de ces affrontements a également demandé à ces derniers de cesser de provoquer les tensions.

A Oromia et à Somali, les deux plus grandes régions d'Ethiopie, la plupart des conflits sont liés à l'occupation des terres, à l'accès aux ressources naturelles et au vol de bétails.