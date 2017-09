Paris 2024 : Macron célèbre avec Hollande et Sarkozy

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président Macron avec Anne Hidalgo et Laura Flessel, ministre des sports en juin dernier aux Invalides

Le président français Emmanuel Macron a célébré vendredi à l'Elysée le choix de Paris pour les jeux Olympiques de 2024.

Il a réuni ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy au milieu de 400 invités du monde sportif et politique.

Dans un discours très consensuel, il a salué "l'esprit d'unité" qui a prévalu sur cette candidature "alors que beaucoup étaient sceptiques" face aux chances de la capitale française.

"C'est une histoire de passion et d'engagement", a-t-il déclaré en rendant hommage au rôle joué par le président Hollande, "le premier" à "porter cette ambition".

Emmanuel Macron a également remercié le président Sarkozy, qui "a aidé à convaincre" au sein du Comité international olympique (CIO).

Il a aussi salué le rôle de premier plan joué par Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et leurs prédécesseurs.

Le président français a toutefois promis que "l'Etat tiendra l'ensemble de ses engagements" et sera "vigilant" sur "la maîtrise parfaite des budgets et des délais et de l'organisation".