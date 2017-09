Sounga Nga, la jeune pépinière d'entrepreneuses congolaises

Rémy Nsabimana

Opticienne de formation, Danièle Sassou Nguesso est devenue une entrepreneuse sociale engagée

Danièle Sassou Nguesso veut sortir les femmes du ghetto de l'informel vers les PME. Cette année, sa fondation compte accompagner 25 projets exclusivement féminins.

Sounga signifie "aide" en lingala. En créant sa fondation, la belle fille du président Sassou Nguesso veut aider les femmes de son pays à entreprendre et à accéder aux grands postes de responsabilité.

En 2016, Sounga Nga ("aide-moi"), l'incubateur de sa fondation, a accompagné vingt porteuses de projets qui ont abouti à la création de neuf entreprises.

Nous aidons des porteuses de petits projets, au travers d'un micro crédit responsable baptisé "prêt d'amorçage Sounga Nga Danièle Sassou Nguesso, Directrice de la Fondation Sounga

"Nous aidons des porteuses de petits projets, au travers d'un micro crédit responsable baptisé "prêt d'amorçage Sounga Nga" pour financer les projets présélectionnés. Ce dispositif de soutien à l'entreprenariat est la première initiative du genre en République du Congo. Il s'adresse à toutes les femmes qui ont des entreprises à potentiel de développement et d'emplois dans tous les secteurs d'activité", explique Danièle Sassou Nguesso, entrepreneuse sociale et directrice de la fondation Sounga.

Le processus d'incubation dure un mois et demie. Pour être sélectionnés, les projets doivent être portés par des femmes et doivent avoir un fort impact socio-économique.

"Nous accompagnons les femmes pendant six semaines de cours. Nous passons en revue toutes les étapes de création d'entreprise sur les aspects marketing, comptabilité et juridique. Le but étant de les sortir du secteur informel pour les conduire vers la PME", ajoute-t-elle.

Il est très difficile pour une femme congolaise d'accéder à une fonction supérieure Danièle Sassou Nguesso, Directrice Fondation Sounga

Les femmes congolaises représentent plus de 50% de la population. Elles ont toujours contribué au développement social et économique du pays mais il subsiste, malgré les évolutions sociales, des inégalités très fortes notamment dans le domaine professionnel.

"Les discriminations commencent très tôt, bien avant l'entretien d'embauche et au niveau de la rémunération. D'autre part, il est très difficile pour une femme congolaise d'accéder à une fonction supérieure", constate Danièle Sassou Nguesso.

Un appel à projet a été lancé. Cette année, la Fondation Sounga compte incuber 25 entreprises.

Media playback is unsupported on your device Podcast | Afrique Avenir à réécouter ici avec Danièle Sassou Nguesso

L'entreprenariat social | Véritable moteur de croissance ou simple effet de mode ?

Autres invités :

Lisa BARUTEL TIETIEMBOU. Fondatrice de l'incubateur ''La Fabrique'' qui accompagne des entreprises sociales au Burkina Faso

Hervé LADO. Professeur d'économie et de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Auteur de « Le boom entrepreneurial africain actuel peut-il sauver le continent?", une réflexion publiée dans la Gazette Noire.