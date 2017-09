Copyright de l’image Getty Images Image caption Libye : plus de 100 migrants disparus dans un naufrage

En Libye une fois encore de nombreux migrants partis des cotes de ce pays en direction de l'Europe ont péri alors qu'ils tentaient de traverser la méditerranée à bord d'un cannot lourdement chargé.

C'est un cannot pneumatique transportant au moins 130 personnes dont des femmes et des enfants qui a chaviré après avoir quitté la ville de Sabratha vendredi dernier.

Selon un rescapé, le cannot a manqué de carburant après avoir quitté les côte de cette localité située à l'est de Tripoli, principal point de passage pour les migrants économiques, les réfugiés et les demandeurs d'asile qui se lancent dans le périlleux voyage en mer vers le sud de l'Europe.

C'est seulement jeudi, que des informations données par des rescapés ont révélé le drame qui a frappé ces migrants. Un membre du comité de crise de la municipalité de Zwara a déclaré qu'au moins 35 migrants ont survécu, et certains ont été hospitalisés.

Huit corps ont également été retrouvés. Mais selon certains rescapés, plusieurs dizaines de personnes sont portées disparues. Le porte-parole de la Marine libyenne a déclaré que les survivants sont tous d'Afrique subsaharienne.

Les départs en provenance de Libye ont fortement diminué cet été à la suite d'un accord signé entre le gouvernement internationalement reconnu à Tripoli et une milice locale présumée impliquée dans la traite des êtres humains,selon un observateur.