Helen Zille "ne se douche qu'une fois tous les trois jours"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dans une tribune, Helen Zille explique ne se doucher brièvement qu'une fois tous les trois jours et se laver au lavabo le reste du temps.

En Afrique du Sud, Helen Zille, une figure de l'opposition, a annoncé ne se doucher qu'une fois tous les trois jours.

Et c'est pour une bonne raison, assure-t-elle : il s'agit d'économiser de l'eau alors que la région du Cap connait une sècheresse sévère.

Helen Zille, à la tête de la province, a donc choisi de faire ce sacrifice

Dans une tribune, Helen Zille explique ne se doucher brièvement qu'une fois tous les trois jours et se laver au lavabo le reste du temps.

Avant je me lavais les cheveux tous les jours, décrit elle, mais désormais, je crois que les cheveux gras en temps de sècheresse, c'est tout un symbole, tout autant qu'une voiture couverte de poussière.

Des révélations qui choquent beaucoup de Sud-Africains.

LIRE AUSSI

Helen Zille sanctionnée pour ses tweets

Afrique du Sud: Helen Zille sanctionnée

Copyright de l’image AFP Image caption Grande figure de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, Helen Zille a décidé de détailler les horaires de ses douches et ses habitudes en terme d'hygiène, pour répondre a un article d'un journal sud-africain qui assurait que l'argent des contrôlables avait été utilisés pour installer un système de purification de l'eau dans sa résidence du Cap.

Mais alors que la région du Cap oriental, dont elle dirige le gouvernement local, a vu ses réserves en eau au plus bas ces derniers mois, Helen Zille souhaite montrer que chaque goutte compte.

Grande figure de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, Helen Zille a décidé de détailler les horaires de ses douches et ses habitudes en terme d'hygiène, pour répondre a un article d'un journal sud-africain qui assurait que l'argent des contrôlables avait été utilisés pour installer un système de purification de l'eau dans sa résidence du Cap.

"Balivernes", a-t-elle répondu et pour prouver combien elle est préoccupée par la sécheresse dans la région, elle a ajouté : "parfois mon mari et moi-même utilisons si peu d'eau que l'on s'inquiète même des conséquences pour notre esthétique et notre hygiène".

Les barrages de la province ne sont remplis qu'à 35% de leurs capacités, une baisse considérable par rapport à l'année dernière où ils affichaient un taux de 61% de remplissage à la même époque.

La province du Cap oriental impose des restrictions à ses habitants en leur demandant de limiter leur consommation d'eau à 87 litres par jour par personne.

Ceux qui dépassent cette consommation peuvent être punis par la loi et devoir payer des amendes.

Une règle qu'Helen Zille semble respecter a la lettre.

Sophie Ribstein, Johannesburg, BBC Afrique.