Ali Ahmadu, un petit garçon nigérian, grièvement blessé au cours d'une attaque de Boko Haram, il y a trois ans, a recommencé à marcher.

Les membres de la secte islamiste l'ont renversé avec une moto qui lui ai passé sur le dos alors qu'il essayait de s'enfuir avec sa mère au moment d'une attaque à Chibok.

Ali, qui a été opéré de la colonne vertébrale à Dubaï doit suivre une thérapie de trois mois.

Selon le fondateur de cette œuvre de charité, Ali n'a pas vu de docteur entre son accident et son arrivée à Dubaï.

"Il était couché malgré sa blessure à la colonne vertébrale. Il a attrapé la tuberculose et d'autres infection et personne n'a pris soin de lui", a indiqué M. Kwajafa qui ajoute que maintenant il marche et s'amuse.

"Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Il va beaucoup mieux", a-t-il dit.

