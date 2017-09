Cameroun : fermeture des frontières sud-ouest

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les rassemblements de plus de 4 personnes dans les lieux publiques sont également interdits durant cette période.

Un communiqué du gouverneur des régions du sud-ouest, Bernard Okalia Bilia, a annoncé la fermeture des frontières terrestres et maritimes de la région du 29 septembre au 02 octobre.

Il est également interdit dans la région durant ces 4 jours, les mouvements de mototaxis, le transport interurbain mais aussi l'ouverture des bars, snacks bars et autre boites de nuits.

Les rassemblements de plus de 4 personnes dans les lieux publiques sont également interdits durant cette période.

Dans le nord-ouest un couvre feux avait été décrété dans la région de Bamenda.

Ces mesures concernant la région limitrophe avec le Nigeria visent à contrecarrer les manifestations annoncées par les activistes anglophones le 1er octobre prochain.

La date du 1er octobre 1961 correspond à la réunification de la partie du Cameroun sous tutelle de la France et celle sous tutelle britannique.

Les activistes ont prévu de manifester dans les rues à cette occasion et les plus radicaux ont l'intention de proclamer l'Independence des régions du nord-ouest et du sud-ouest.