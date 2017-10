Un documentaire sur Patience Dabany déprogrammé de Planète +

Copyright de l’image Getty Image caption Un documentaire sur Patience Dabany, la mère du président gabonais Ali Bongo déprogrammé.

Une série documentaire qui fait le buzz avec ou sans diffusion.

Despot Housewives revient pour la deuxième saison sur la chaîne Planète +, une série sur les épouses des dictateurs.

Trois nouveaux épisodes intitulés : Les impétueuses, Les maudites et Les Matriarches, avec les portraits de mesdames Noriega au Panama, Bongo au Gabon ou Chavez au Vénézuela.

Mais à la dernière minute, le documentaire sur la mère du président gabonais Ali Bongo a été déprogrammé à Planète +.

La diffusion du film, initialement prévue le 28 septembre, a été annulée après une menace de plainte de Patience Dabany.

Patience Dabany, protagoniste principal de l'épisode qui devait être diffusé le 28 septembre, est l'ex-épouse d'Omar Bongo et fût la première dame du Gabon entre 1967 et 1987. Elle s'est plus tard réconvertie dans la chanson. Mère de l'actuel président Ali Bongo, elle est revenue en grâce depuis l'accession de ce dernier au pouvoir.

Le réalisateur du documentaire, Joël Soler a déclaré à l'Agence France Presse être étonné de cette décision, soulignant que le film avait été validé par la chaîne.