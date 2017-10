Copyright de l’image AFP Image caption Le quartier de Legon, à Accra, a été secoué par des explosions, ce 8 octobre 2017.

L'incident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche suite à un incendie provoqué par camion transportant du gaz naturel, qui a pris feu dans le quartier de Legon, à Accra.

Le feu s'est ensuite propagé à deux stations-service voisines entraînant des explosions en série.

"La nouvelle de l'explosion de la nuit dernière, qui a provoqué la perte de quatre vies et de nombreux blessés, m'a bouleversé", s'est lamenté le président Nana Akufo-Addo dqns un tweet.

"Le gouvernement est déterminé, maintenant plus que jamais, à faire en sorte qu'un tel incident ne puisse plus jamais se reproduire", a-t-il ajouté. Rappelant un incendie similaire et

suivi d'une explosion dans une station-service en juin 2015 qui avait fait plus de 150 morts à Accra.

Pris de panique devant le feu et les explosions qui ont ravagé les deux stations à Legon, de nombreux riverains du quartier ont fui leur domicile.

Le ministre adjoint de l'Information, Kojo Oppong Nkrumah, a souligné que 12 camions de pompiers et 200 policiers avaient été déployés sur les lieux.