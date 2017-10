Seychelles : les premiers cas de la peste signalés

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le ministère de la santé prend les précautions nécessaires pour contenir la propagation de la peste

Dans l'océan indien l'inquiétude se ressent dans populations aux Seychelles. Trois personnes ont été placées sous surveillance.

Il s'agit d'un seychellois, âge de 34 ans, son épouse et son enfant de 5 an. Cette famille est revenue de Madagascar vendredi dernier.

Quelques temps après, la famille a commencé à développer les symptômes de la peste et les tests effectués se sont révélés positifs. Les proches et les personnes rencontrées par ces malades à leur retour de Madagascar reçoivent actuellement un traitement préventif et sont isolées à l'hôpital des Seychelles.

Lors d'un point presse jeudi aux Seychelles, des médecins ont expliqué que quelques 300 personnes sont sur antibiotiques.

Sur l'île Maurice, les autorités prennent des précautions.

Le ministre mauricien de la santé Anwar Husnoo a fait le déplacement, à l'aéroport pour passer en revue les protocoles mis en place par les compagnies aériennes.

Il y a une dizaine de vols entre Madagascar et Maurice par semaine.