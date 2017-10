Malaika, un modèle d’éducation Congolais

2017 marque les 10 ans de Malaika, une école pour filles et un centre communautaire au sud-est de la RDC, une fierté pour sa fondatrice Noella Coursaris Musunka, mannequin et ambassadrice du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Geneviève Sagno l'a rencontrée.

©David Wilkins

