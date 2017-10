Togo : 4 morts par balles et plusieurs blessés lors des manifestations

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les forces de sécurité du Togo près d'un pneu incendié par des manifestants.

La capitale Lomé et la ville de Sokodé située à un peu plus de 300 kilomètres au nord de Lomé ont été les plus concernées par ces violences.

Le ministre de la sécurité a présenté un bilan qui fait état de 4 morts par balles et de plusieurs blessés.

Le colonel Yark Damehane a présenté ce bilan en conférence de presse où il a invité les leaders de l'opposition à plus de responsabilité.

Concernant les personnes tuées par balles, le ministre de la sécurité affirme qu'il faut encore du temps et des investigations pour définir les circonstances réelles de ces décès.

En deux jours, le bilan global des affrontements à Sokodé et à Lomé, entre force de l'ordre et militants de l'opposition, est de de 8 morts dont deux militaires et plusieurs blessés graves.

Les leaders de l'opposition réunis mercredi en conférence de presse a condamné la répression policière et réaffirmé leur détermination à organiser une nouvelle manifestation de ce jeudi toujours avec la même revendication à avoir le retour à la constitution de 1992.