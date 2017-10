En Afrique, la pollution tue

En 2015, un décès sur six dans le monde était lié à la pollution. C'est trois fois plus que le nombre de morts liés au sida, à la tuberculose et au paludisme combinés. Dans un nouveau rapport publié dans la revue « The Lancet », des chercheurs révèlent que l'exposition continue à des niveaux élevés de pollution de l'air entraine des maladies cardiaques. Léone Ouedraogo.