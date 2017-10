Deux morts dans des affrontements à Goma

Copyright de l’image AFP Image caption Le mouvement Lucha a lancé des journées villes mortes pour demander le départ du président Kabila en décembre ( Archives)

En République démocratique du Congo (RDC), un policiers et un civils sont morts au cours d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants du mouvement Lutte pour le Changement (Lucha) à Goma dans l'est du pays.

Plusieurs manifestants ont également été blessés selon nos correspondants sur place.

Le mouvement Lucha a lancé des journées villes mortes pour demander le départ du président Kabila en décembre.

Mais très vite, la mobilisation a viré à l'affrontement.

Selon les témoins, la police a dû tirer à balles réelles pour disperser les manifestants