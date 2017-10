Au moins 20 tués dans des raids de Boko Haram au Cameroun et au Nigeria

Copyright de l’image Getty Images Image caption Au moins vingt personnes ont été tuées dans des attaques menées dimanche et lundi par Boko Haram au Nigeria et au Cameroun, deux pays frontaliers du Lac Tchad où les actions armées du groupe jihadiste sont fréquentes.

Boko Haram a égorgé 11 personnes au cours d'une attaque cette nuit (de dimanche à lundi) à Gouderi, un village de l'arrondissement de Kolofata (Extrême-Nord).

"L'incursion de Boko Haram à Gouderi est un acte de représailles. Les jihadistes ont agi après l'arrestation dans cette localité de certains de leurs camarades", a expliqué une source proche des services de sécurité s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Depuis 2014, date à laquelle le Cameroun est entré en guerre contre Boko Haram, ce groupe a tué "2.000 civils et militaires" et enlevé "un millier de personnes" dans l'extrême-nord du Cameroun, selon le centre d'analyse et de prévention des conflits International Crisis Group (ICG).

Du côté nigérian de la frontière, au nord de Maiduguri, un attentat-suicide contre une mosquée a fait lundi cinq morts.

Un kamikaze déguisé en fidèle est rentré dans la mosquée à l'heure de la prière du matin. Il a déclenché sa ceinture explosive, tuant 5 personnes et en blessant de nombreuses autres.

La faction de Boko Haram dirigée par Abubakar Shekau n'a pas l'habitude de revendiquer ses attaques, mais le procédé utilisé (attentat-suicide contre des civils) est la marque du groupe.