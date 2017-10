Copyright de l’image Getty Images Image caption La Justice burkinabè veut auditionner l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida à propos des crimes commis pendant l'insurrection populaire d'octobre 2014.

Les juges d'instruction en charge du dossier des crimes commis lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et des évènements du 1er et 2 novembre 2014 veulent entendre l'ancien Premier ministre Isaac Zida.

Ils envisagent de se rendre au Canada où l'ex-premier ministre s'est réfugié depuis la fin de la transition. Dans le même dossier 17 personnes ont été inculpées, la plupart sont des membres de l'ancienne garde présidentielle.

Selon Maiza Sérémé, procureure du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Yacouba Isaac Zida ancien chef de corps du Régiment de sécurité présidentielle était le commandant des troupes postées pour le maintien de l'ordre les 30 et 31 octobre 2014. C'est lui qui donnait les ordres qu'exécutaient les hommes sur le terrain. D'où la demande d'audition auprès des autorités canadiennes.

La lenteur du dossier s'explique par les difficultés des juges à accéder à certaines sources, a souligné M.Sérémé. La plupart des inculpations ont été faites sur la base d'un rapport d'une commission d'enquête indépendante.

L'insurrection qui a provoqué la chute du pouvoir de l'ex-président Blaise Compaoré a fait 30 morts et 600 blessés.