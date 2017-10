Copyright de l’image Getty Images Image caption Raila Odinga était face à la presse ce mardi.

Le leader de l'opposition kényane, Raila Odinga, a promis mardi de ne pas en rester là avec la "parodie d'élection" du 26 octobre, qu'il avait boycottée et qui a débouché sur la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, avec 98% des voix.

Il a redit son intention d'organiser une campagne de résistance nationale, avec toutes les "formes légitimes de protestation".

Raila Odinga n'a pas précisé si, comme pour le scrutin du 8 août, il saisirait la Cour Suprême.

"On ne peut pas en rester là avec cette élection. Si on le permettait, ce serait une farce intégrale et potentiellement la fin du scrutin électoral comme moyen d'instituer le gouvernement au Kenya", a-t-il répété.

Cela "détruirait complètement la confiance du peuple dans le vote et les élections deviendraient des rites de couronnement", a-t-il repris, lors d'un discours mesuré et énoncé sur un ton calme.

La porte du dialogue demeure ouverte

La coalition d'opposition Nasa "est pour le dialogue", a affirmé Raila Odinga.

"Tous les désaccords politiques se règlent par le dialogue.

Mais avant d'engager tout dialogue, il faut être au clair sur les différences qui nous conduisent à nous asseoir pour les résoudre", a-t-il nuancé.

"La crise politique actuelle porte sur des élections libres et équitables,

la démocratie, le constitutionnalisme et la règle de loi", a-t-il encore observé.

Lors du scrutin du 26 octobre, M. Kenyatta, 56 ans, a réuni 7,483 millions de voix, soit 98,26%, contre 73.228 soit 0,96% à Raila Odinga, 72 ans, qui avait boycotté l'élection car il estimait qu'elle ne pourrait être libre et équitable.