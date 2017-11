Un groupe de réfugiés soudanais et tchadiens se trouvent dans leurs régions d'origine pour la première fois depuis plus de 10 ans, ceux du Soudan viennent notamment des 12 camps et d'un site à l'est du Tchad et sont sur place depuis le 22 octobre 2017. Ils y retseront jusqu'à la semaine prochaine

Pour en parler, notre invité Mbili Ambaoumba, représentant du HCR au Tchad.

Il répond aux questions de Godlove Kamwa.