Un otage britannique tué au Nigeria

Copyright de l’image AFP Image caption L’enlèvement des otages aurait eu lieu dans la région du Delta du Niger.

Un Britannique enlevé au Nigeria a été tué et trois autres relâchés après des négociations, a annoncé lundi le ministère britannique des Affaires étrangères.

Les quatre Britanniques avaient été enlevés il y a trois semaines.

Une enquête des autorités nigérianes étant en cours, Londres ne fournit aucune précision sur le décès de l'otage Ian Squire.

"Nous soutenons les familles de quatre Britanniques qui ont été enlevés le 13 octobre au Nigeria, et dont l'un a été tragiquement tué", indique le communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères.

"Nous sommes enchantés et soulagés qu'Alanna, David et Shirley soient rentrés sains et saufs. Nos pensées vont à la famille et aux amis de Ian", ont pour leur part déclaré les familles des otages libérés.