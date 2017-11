Copyright de l’image AFP Image caption Selon un communiqué du département d'État, les USA ont salué la publication de ce calendrier électoral.

Les États-Unis demandent au président congolais Joseph Kabila de "quitter le pouvoir" après les élections prévues le 23 décembre 2018.

Selon un communiqué du département d'État, les USA ont salué la publication de ce calendrier électoral.

Les États-Unis se déclarent "résolus à travailler avec le peuple et les institutions de la RDC, l'Union Africaine, les partenaires régionaux et internationaux et la Monusco" pour que les "quelque 45 millions d'électeurs congolais puissent voter à temps et comme prévu en décembre 2018".

L'Union africaine pour sa part déclare avoir" pris note avec satisfaction" de la publication du calendrier électoral en République Démocratqiue du Congo.

Dans un communiqué, le Président de la Commission de l'Union africaine invite l'ensemble des acteurs politiques à se montrer responsables et de s'abstenir de tout propos ou acte de nature à générer des tensions.

L'UA réaffirme sa détermination à mobiliser toutes les ressources pour accompagner et soutenir le processus électoral en RDC.