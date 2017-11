Robert Mugabe entre héros et tyran

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président Robert Mugabe soutien son épouse Grace lors d'un rallye pour qu'elle soit élue vice-présidente du parti après le limogeage d'Emerson Mnangagwa le 8 novembre 2017.

En 37 ans, Robert Mugabe a survécu à de nombreux adversaires politiques et plusieurs urgences médicales. Mais tandis que l'économie du Zimbabwe ne cesse de se détériorer, le contexte politique est de plus en plus tendu.

Depuis plusieurs années, Grace Mugabe s'est positionnée pour lui succéder. Depuis cinq ans, on assiste à une réelle montée en puissance. Elle est devenue présidente de la Ligue des femmes de la Zanu-PF et multiplie les alliés.

Cependant, il se peut qu'en se rangeant du côté de sa femme dans la bataille pour lui succéder, il soit allé trop loin et ait perdu le soutien des chefs militaires, qui l'ont maintenu au pouvoir jusqu'à maintenant.

À l'âge de 93 ans, la santé de l'homme de fer s'est visiblement détériorée cette année, même s'il s'est officiellement présenté à sa propre réélection l'année prochaine.

Depuis la prise de pouvoir de l'armée et la mise en détention surveillée du président zimbabwéen, tout risque de se jouer.

Une politique de fer

Le seul et unique chef d'état depuis l'indépendance en 1980, Robert Gabriel Mugabe a dirigé le Zimbabwe avec une main de fer.

Les contestataires du ZANU PF, le parti au pouvoir se font de plus en plus véhéments.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président zimbabwéen Robert Mugabe (D)félicité par son épouse Grace Mugabe après son investiture pour un sixième mandat à Harare, le 29 juin 2008 Mugabe est arrivé vainqueur d'une élection à parti unique

L'économie du Zimbabwe, jadis vigoureuse, a chuté de façon spectaculaire au milieu des années 2000. Depuis les banques sont vides et le gouvernement peine à payer ses fonctionnaires.

La cause principale : une inflation galopante faisant suite à une politique agricole chaotique.

Robert Mugabe - chronologie

Découvrez l'homme qui dirige le Zimbabwe avec une main de fer depuis 37 ans, soit l'indépendance du pays en 1980 :

• 1924: Naissance

• Formation d'enseignant

• A travaillé au Ghana où il a rencontré sa première femme, Sally Hafron

• 1964: Emprisonné par le gouvernement rhodésien

• 1980: Remporte les élections postindépendance

• 1996: Mariage à Grace Marufu, sa deuxième femme

• 2000: Perd le référendum sur les terres agricoles appartenant à des blancs

• 2008: Arrive en deuxième position au premier tour des élections contre Morgan Tsvangirai, le chef de l'opposition qui se retire du second tour au milieu des attaques contre ses partisans

• 2009: Tsvangirai devient Premier ministre

• 2016: Pénurie de liquidités

• 2017: Le vice-président Emmerson Mnangagwa est limogé

L'hyperinflation au Zimbabwe a commencé en 2000, peu après la confiscation par le gouvernement de Robert Mugabe des fermes détenues par des Blancs.

Victoire contestée

L'élection de 2008 entachée de violences et des irrégularités, a eu une issue contestée. Des millions d'électeurs espéraient que leur vote compterait. Le MDC, le parti du chef de l'opposition a remporté le premier tour à une étroite majorité, rendant nécessaire un changement radical. Mais suite au boycott de l'opposition, Mugabe fut déclaré vainqueur.

Mais ses politiques de réforme agraire n'ont pas permis de se libérer d'un système répressif.

La mauvaise gestion économique et la corruption ont plongé une nation autrefois prospère dans la pauvreté, laissant s'enraciner une culture du népotisme et de l'impunité.

Construction du pays

Au début de sa carrière politique, il a pourtant prêché la tolérance, la construction de la nation et la réconciliation. Il a également invité les citoyens blancs du pays à prendre part à la construction de son pays. Il a mis en avant l'éducation.

Son gouvernement a amélioré le taux d'alphabétisme qui est devenu l'un des plus élevés en Afrique subsaharienne. Mais peu de temps après l'indépendance, il a créé un système à parti unique.

Autrefois fiers, les Zimbabwéens ont été forcés de fuir leur foyer et sont devenus réfugiés économiques en Afrique du Sud et au-delà.

Pour ses partisans, le président zimbabwéen est un héros de la libération aux qualités incontestables. Mais pour ses détracteurs, c'est un tyran prêt à tout pour rester au pouvoir.