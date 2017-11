Le Parlement tunisien a enfin son président

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Parlement tunisien s'est réuni hier pour élire un président à la tête de l'instance électorale (Isie). A quatre reprises, l'Assemblée des représentants du peuple avait échoué dans sa démarche.

Après plusieurs reports, le Parlement tunisien a enfin élu mardi un président à la tête de l'instance électorale, à quatre mois des premières élections municipales de l'après-révolution.

Les députés ont voté à la majorité absolue pour Mohamed Tlili Mansri, présenté par la presse comme le candidat soutenu par le parti au pouvoir Nidaa Tounès.

Les partis politiques peinaient à s'accorder sur un nouveau président. Ils ont repoussé maintes fois le scrutin officiellement faute de quorum, et le vote pendant la séance plénière de mardi a été marqué par des incidents qui ont entraîné des appels à une nouvelle élection.

Selon une source parlementaire, cela était lié au fait que les deux principaux partis du pays, Nidaa Tounès et Ennahdha, n'étaient pas parvenus à s'entendre sur la personnalité à élire.

L'ancien président du parlement Chafik Sarsar, dont l'équipe avait mené à bien la présidentielle et les législatives de 2014, avait claqué la porte de l'instance en mai, laissant entendre qu'il ne pouvait plus travailler de manière "impartiale" et "transparente".

Créée après la chute de la dictature en 2011, l'Isie est chargée de préparer les premières municipales depuis la révolution, en mars 2018, un scrutin essentiel pour la poursuite du processus démocratique dans l'unique pays rescapé du "Printemps arabe".