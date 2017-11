Egypte: une chanteuse jugée pour avoir critiqué l'eau du Nil

Image caption Sherine aurait insinué lors d'un concert à l'étranger que boire l'eau du Nil pouvait être dangereux pour la santé, ont indiqué mercredi des sources judiciaires.

La chanteuse de pop égyptienne Sherine Abdel Wahab a été renvoyée devant la justice de son pays.

Elle va être jugée pour avoir dénigré le Nil.

Sherine aurait insinué lors d'un concert à l'étranger que boire l'eau du Nil pouvait être dangereux pour la santé, ont indiqué mercredi des sources judiciaires.

Cette chanteuse à succès est accusée d'avoir "nui à l'intérêt général" et la date de son procès a été fixée au 23 décembre, selon des sources judiciaires.

Le syndicat des musiciens a annoncé mardi qu'il l'interdirait de se produire sur scène en Egypte après un concert donné aux Emirats arabes unis. Des utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé une vidéo de ce concert sur laquelle on voit un fan demander à la star de chanter "Avez-vous bu l'eau du Nil?", l'un de ses succès.

"Tu attraperais la bilharziose", a-t-elle répondu, en référence à une maladie provoquée par des vers parasites présents dans certaines eaux douces et contre laquelle les autorités égyptiennes se battent depuis des années.

"Bois de l'Evian, c'est mieux! ", a-t-elle plaisanté.

Selon le le syndicat des musiciens dans un communiqué, ses commentaires ont tourné en dérision, "de façon injustifiée l'Egypte".

Cette semaine, Sherine Abdel Wahab a écrit sur son compte Facebook que le concert avait eu lieu il y a plus d'un an et qu'elle ne se rappelle pas avoir tenu de tels propos.

La chanteuse charismatique était régulièrement en tête du hit-parade égyptien avant d'annoncer l'année dernière qu'elle mettait fin à sa carrière.

Elle est depuis revenue sur sa décision.