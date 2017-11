La star ivoirienne du reggae, Alpha Blondy, réagit à a vidéo de la chaîne américaine CNN sur l'esclavage en Libye.

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le chanteur appelle les africains à assiéger les ambassades libyennes sur le continent pour exiger la libération de tous "les captifs".

Il précise toutefois que son message n'est pas un appel à la violence.

S'adressant aux présidents de l'Union Africaine et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), il exprime sa colère et se dit "surpris et stupéfait" par leur silence face à la situation "des frères et sœurs vendus en Libye".

Selon lui, les dirigeants du continent donnent l'impression d'avoir démissionné.

Il propose à la société civile africaine de prendre ses responsabilités face à ce "crime contre l'humanité".

Copyright de l’image Youtube Image caption Une capture d'écran de la vidéo de vente aux enchères

Des journalistes de CNN ont diffusé la vidéo d'une vente aux enchères d'êtres humains en Libye, non loin de la capitale, Tripoli.

En l'espace de quelques minutes, ils ont assisté à la vente d'une douzaine de migrants, cédés par des passeurs pour des sommes allant de 500 à 700 dinars libyens (moins de 300 000 francs CFA).

Ces "marchés aux esclaves" se dérouleraient une ou deux fois par mois, selon le reportage de CNN.