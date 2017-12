Philippines: une tempête fait plus de 200 morts

Image caption Plus de 200 personnes ont péri, 70 00 personnes ont été déplacées, dont 50 000 ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation.

Le bilan de la violente tempête qui balaie depuis vendredi le sud des Philippines est passé de 133 à plus de 200 morts et plus de cent personnes sont portées disparues, a annoncé samedi la police.

La plupart des corps ont été récupérés samedi dans les eaux en crue de la Salog, une rivière de l'île de Mindanao, où la tempête a provoqué inondations soudaines et glissements de terrain.

Selon un communiqué de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-rouge et du Croissant-rouge, 70.000 personnes ont été déplacées, dont 50.000 ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation.

Image caption Des habitants de Kabacan tentent de fuir au milieu des inondations.

Un homme a été tué par un crocodile dans l'ouest de l'archipel, sur l'île de Palawan, pendant qu'il amarrait solidement son embarcation en raison de l'arrivée de la tempête.

"Les gens ont été amplement mis en garde. Mais comme nous sommes rarement atteints par des typhons, les riverains des cours d'eau ne nous ont pas pris au sérieux", s'est désolé le responsable de la police de Salvador, Wilson Mislores.

La tempête a provoqué également des coupures d'électricité et des communications, rendant difficile l'établissement du nombre des victimes.