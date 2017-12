Leila Zerrougui nommée à la tête de la Monusco

Copyright de l’image Getty Images Image caption La nouvelle cheffe de la Monusco a plus de 30 ans d'expérience en droit international et en protection des civils.

La mission de paix des Nations unies en RDC sera désormais dirigée par l'Algérienne, Leila Zerrougui.

La décision a été annoncée mercredi par l'administration d'Antonio Guterres.

Leila Zerrougui qui est également représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, doit prendre ses fonctions en janvier en remplacement du Nigérien Maman Sidikou arrivé au terme de son mandat.

La nouvelle cheffe de la Monusco a plus de 30 ans d'expérience en droit international et en protection des civils.

Présente au Congo depuis 1999, la mission des Nations unies dispose de quelque 18.000 militaires et policiers, plus de 4.000 civils, et un budget de 1,14 milliard de dollars par an.

Elle constitue la mission de l'ONU la plus onéreuse au monde.