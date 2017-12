Copyright de l’image Somalia national news agency (SONNA) Image caption Le président Farmajo joue les aiguilleurs du ciel

Le président somalien, Mohamed Farmajo a surpris le pilote de la compagnie Etihad en lui parlant depuis la tour de contrôle de l'aéroport de Mogadiscio.

"Allo! Etihad Airways, vol numéro ETD682 en provenance de Daresalem pour Abu Dhabi, vous êtes dans l'espace aérien somalien, à 40 000 pied au dessus du niveau de la mer. Ceci est un message de confirmation. L'espace aérien est sécurisé et il n'y a pas de menaces à Mogadiscio", a dit le président somalien au pilote qui ignore jusque là son identité et qui répond: "Compris, monsieur et merci beaucoup".

Ce à quoi le président Farmajo répond: "De rien. Ici le président de la République fédérale de Somalie".

"Quoi", répond le pilote médusé.

"Bon vol, messieurs", conclut le chef d'Etat somalien.