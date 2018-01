Trump-Bannon: le livre de la discorde

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mélanie et Ivanka Trump sont au coeur des révélations contenues dans le livre de Steve Bannon.

Les avocats du président américain Donald Trump cherchent à empêcher la publication d'un livre contenant des informations explosives sur sa présidence, ont rapporté des médias américains.

La sortie du livre "Feu et fureur: Trump à l'intérieur de la Maison Blanche" est prévu mardi 9 janvier.

Il cite Steve Bannon, l'ancien assistant principal du président décrivant une réunion avec un groupe de Russes comme un acte "traître".

Il met également en doute l'aptitude de M. Trump à diriger et affirme qu'Ivanka Trump a des ambitions présidentielles, versant même des larmes le soir des élections.

La Maison Blanche a contesté la crédibilité du livre. Donald Trump soutient que M. Bannon, qui avait été limogé en août, avait "perdu la tête" après avoir perdu sa position à la Maison Blanche.

Parmi plusieurs déclarations explosives, M. Bannon aurait déclaré, se référant à une réunion tenue à Trump Tower entre hauts responsables de la campagne et la Russie: "Ils vont craquer Don Junior comme un œuf à la télévision nationale."

Lors de son émission mercredi sur radio Breitbart, M. Bannon a répondu aux critiques du président en disant qu'il était un "grand homme" et qu'il le soutenait "jour après jour".

Les arguments des avocats

Image caption Sarah Sanders, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, explique les raisons du limogeage de Steve Bannon.

Les avocats du président Trump ont sorti un avis juridique pour exiger que l'auteur Michael Wolff et l'éditeur du livre "cessent immédiatement toute publication, ou diffusion ultérieure du livre".

Selon le Washington Post, ils envisagent d'engager des poursuites pour diffamation.

Aucune réponse n'a encore été donnée par Wolff ou par l'éditeur, Henry Holt and Co. Inc.

Le livre serait basé sur plus de 200 interviews.