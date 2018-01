Afrique du Sud: la listériose a tué 61 personnes en 2017

Image caption La listériose, maladie infectieuse due à la bactérie Listeria, se transmet le plus souvent à l'homme par l'intermédiaire d'aliments contaminés.

En Afrique du Sud, 61 personnes sont décédées de la listériose en un an. Un bilan qui inquiète les autorités alors que selon certains scientifiques, ce serait la plus grave épidémie de cette maladie jamais enregistrée, et que l'origine de cette infection d'origine alimentaire reste inconnue.

La listériose, maladie infectieuse due à la bactérie Listeria, se transmet le plus souvent à l'homme par l'intermédiaire d'aliments contaminés.

Pour tenter de trouver la source des ces contaminations, le ministère de la santé continue d'examiner des échantillons de nourriture prélevés au domicile des malades.

La population est appelée à respecter des règles d'hygiène strictes, comme le lavage régulier des mains, le recours à l'eau potable pour les usages domestiques, le rinçage des légumes et des fruits ou encore la cuisson à feu vif des viandes.

727 cas confirmés en un an

Un total de 727 cas de listériose ont été confirmés depuis janvier 2017, selon le ministre sud-africain de la Santé, Aaron Motsoaledi.

La listériose provoque généralement de la fièvre, des vomissements et des diarrhées et se traite par antibiotiques.

Les sujets sensibles, comme les personnes âgées, les nouveaux-nés, les femmes enceintes ou les patients au système immunitaire affaibli sont plus exposés aux complications. La majorité des personnes infectées ont été répertoriées dans la province du Gauteng (nord-est), dont la capitale est Johannesburg.