Chrétiens et musulmans tentent de vivre en harmonie dans un village égyptien

Ariane Lavrilleux, Le Caire, BBC Afrique

Copyright de l’image Ariane Lavrilleux Image caption L'entrée du village de Nazlet Hanna, où chrétiens et musulmans tentent de maintenir une rare coexistence pacifique en Egypte.

Nazlet Hanna, un village de Haute-Egypte, au sud du Caire, a perdu 7 de ses habitants dans l'attaque d'un bus de coptes en mai dernier. Depuis lors, chrétiens et musulmans tentent de maintenir une rare coexistence pacifique construite au fil des années.

Magdy, un Egyptien de confession catholique, et Ahmad, un musulman, se souhaitent réciproquement une bonne année.

Ce Noël-ci, il y a plus de musulmans que de chrétiens qui viennent me saluer ! On sent plus de soutien de leur part. Bernabé Daoud, Religieux chrétien

En ce jour de Noël, Ahmed Tharwat, un jeune musulman, vient saluer ses voisins chrétiens, comme le veut la tradition à Nazlet Hanna, un village où 7 coptes ont été tués en 2017.

Six hommes et une petite fille ont été abattus par des combattants se réclamant de l'Etat islamique (EI), sur la route qui mène à un monastère situé dans le désert, au sud du Caire.

"Nous sommes très affectés par son décès. Ce noël est difficile, ce n'est pas une fête, c'est un deuil. Mais je suis heureux car, en tant que martyr, il est à la meilleure place auprès de Dieu", se console Magdy, qui a perdu son neveu dans les attentats.

Copyright de l’image Ariane Lavrilleux Image caption Une poignée de mains entre Ahmad Tharwat, qui est de confession musulmane, et Magdy, un chrétien, oncle de l'un des martyrs des attentats revendiqués par l'EI.

Dans le salon trône le portrait de son neveu, à côté de celui de la Vierge Marie.

Sa tante Badreya était dans le bus à bord duquel le jeune homme a été abattu par des hommes armés.

"On est une famille très unie. Je n'ai pas pu aller à la messe de Noël, je suis restée à la maison avec sa mère. Tout le village est triste avec nous, il avait plus d'amis musulmans que chrétiens. Ils ont tous participé aux funérailles. C'était une très belle cérémonie", se souvient Badreya.

Le père Bernabé Daoud salue la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans à Nazlet Hanna.

"Ce Noël-ci, il y a plus de musulmans que de chrétiens qui viennent me saluer ! On sent plus de soutien de leur part", se réjouit-il en présence d'Ahmad.

Ils ont vendu leur maison à des chrétiens en sachant très bien qu'elles serviraient à l'église. Il n'y a eu aucune opposition dans le village. Et sur le chantier, pour poser le carrelage, il y avait des ouvriers chrétiens et musulmans. Hanafy Mourad , Chef du village de Nazlet Hanna

Ce dernier, un étudiant âgé de 20 ans, acquiesce et reconnait que cette solidarité interconfessionnelle est rare en Haute-Egypte.

"Dans les autres villages, certains refusent d'être amis avec des chrétiens. Ce n'est pas le cas ici. Il y a une vraie fraternité entre nous. On joue au foot ensemble, je vais chez eux, ils viennent chez moi", témoigne Ahmad.

Copyright de l’image Ariane Lavrilleux Image caption Les photos des 7 chrétiens tués dans les attentats sont accrochées aux murs de la maison des martyrs, à Nazlet Hanna.

Chez sa tante, un téléviseur retransmet en direct la messe du pape copte, en présence du président égyptien, dans la nouvelle cathédrale encore entourée d'échafaudages et située dans la future capitale égyptienne en construction, à une cinquantaine de kilomètres du Caire et non encore baptisée.

Entre deux thés à préparer, Sana Mahmoud est préoccupée par le cérémonial des images diffusées par la télévision nationale égyptienne.

"J'aime bien voir les cérémonies officielles. C'est une fête, je la considère comme ça. On appartient à la même société, c'est normal", commente-t-elle.

Dans la petite église de Nazlet Hanna, le prêtre commence l'office en égrenant les noms des 7 pèlerins coptes du village devenus martyrs.

Certains chrétiens ont commencé à penser que tous les musulmans étaient responsables de cet attentat. Mais c'est faux. (...) Ces terroristes n'ont pas de religion. Hanafy Mourad, Chef du village de Nazlet Hanna

L'édifice religieux peut maintenant contenir jusqu'à trois cents fidèles parce qu'il vient d'être agrandi avec les revenus de la vente de deux maisons appartenant à des musulmans.

Ce geste de solidarité est inédit en Haute-Egypte, où les autorités et la population majoritairement musulmane s'opposent régulièrement à la construction de la plus petite chapelle.

"Ils ont vendu leur maison à des chrétiens en sachant très bien qu'elles serviraient à l'église. Il n'y a eu aucune opposition dans le village. Et sur le chantier, pour poser le carrelage, il y avait des ouvriers chrétiens et musulmans", raconte Hanafy Mourad, chef du village depuis près de 30 ans.

Copyright de l’image Ariane Lavrilleux Image caption Le chef du village, Hanafy Mourad, et le père Bernabé Daoud symbolisent l'harmonie entre chrétiens et musulmans à Nazlet Hanna.

Mais l'attentat perpétré il y a 7 mois contre le bus des coptes du village a ébranlé cette coexistence pacifique, selon Hanafy Mourad.

"Certains chrétiens ont commencé à penser que tous les musulmans étaient responsables de cet attentat. Mais c'est faux, regardez l'attentat contre la mosquée du Nord-Sinaï, qui a fait 308 morts. De quoi serait-on coupable ? On ne l'est pas plus quand des églises sont visées. Ces terroristes n'ont pas de religion", s'explique le chef du village.

"Certains jeunes chrétiens sont devenus beaucoup plus froids avec nous"

Shaima Tharwat, une vendeuse de vêtements, estime, elle aussi, que les relations entre musulmans et chrétiens se sont un peu détériorées.

"Juste après l'attaque, j'ai vu sur Facebook des messages insultants le prophète Mohamed et critiquant l'islam. Certains jeunes chrétiens sont devenus beaucoup plus froids avec nous. Ça m'attriste, bien sûr", se désole-t-elle.

En face des portraits des martyrs affichés sur une maison, un jeune homme passe devant le chef du village sans le saluer.

Il lui adresse une grimace. L'animosité reste non-violente, mais néanmoins visible, à Nazlet Hanna.